Gebze'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hastanede Tedavi Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı. Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.A. idaresindeki 41 ALG 956 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay K'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.