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Gebze'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki 34 EDE 224 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Kocaeli Gebze Trafik Kazaları Güncel Haberler

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