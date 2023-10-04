Gebze'de Minibüs Kazası: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisine çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Irmak Topçu (12) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.