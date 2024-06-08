Gebze'de Marmara Denizi Günü'nde atık toplama etkinliği düzenlendi

Gebze'nin Eskihisar sahilinde 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi işbirliğiyle düzenlenne etkinlikte, Eskihisar sahilinde çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri, kıyıda kirliliğe neden olan atıkları topladı.

Etkinlikte toplanan otomobil lastiği, hortum, kütük, cam şişe gibi atıklar belediye ekiplerince alandan alındı.