Kocaeli'de işçi servisinin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Miraç İslam Efe, işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Efe'nin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Servis sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Arapçeşme Mahallesi 1603 Sokak'ta dün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada H.T. idaresindeki 41 P 8279 plakalı işçi servisinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Miraç İslam Efe'nin (10) cenazesi, morgdan alınarak Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Efe'nin yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve vatandaşlar katıldı.
Gözaltına alınan servis sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel