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Gebze'de Hafriyat Kamyonu Fabrikanın Güvenlik Kulübesine Çarptı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonu, sürüklenerek otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonu sürüklenerek fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon, sürüklenerek otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ve güvenlik görevlileri S.P. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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