Gebze'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.
Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde, S.K. idaresindeki 41 LJ 277 plakalı hafif ticari araç ile M.B. yönetimindeki 41 AKL 394 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2 yaşındaki C.B. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel