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Gebze'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde, S.K. idaresindeki 41 LJ 277 plakalı hafif ticari araç ile M.B. yönetimindeki 41 AKL 394 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2 yaşındaki C.B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Tragger Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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