Geri dönüşüm deposunda yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunun ofis olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Yangında, 1 işçi hafif yaralandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi Pelitli yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Deponun ofis olarak kullanılan bölümünde alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında, N.T. isimli bir işçi kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.