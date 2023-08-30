Gebze'de freni patlayan otomobil minibüse çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya indiği sırada frenleri patladığı iddia edilen otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan 8 kişiden 6'sı yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 509'uncu sokakta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen Güven Arslan idaresindeki, 34 UM 4178 plakalı otomobil, iddiaya göre freni patladığı için sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 34 LAM 967 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 8 kişiden, K.A., R.E., S.C., M.G.,Y.C. ve M.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazada yara almadı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel