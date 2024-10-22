Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir evde meydana gelen patlama ile yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihinde saat 11.18'de ilimiz Gebze ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 8 vatandaşımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak olay ile ilgili incelemeler ve hasar tespit çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.