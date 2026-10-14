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Gebze'de D-100'de otomobilin aks demiri kırıldı, tekerlek yerinden ayrıldı

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Gebze'de D-100'de otomobilin aks demiri kırıldı, tekerlek yerinden ayrıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun İstanbul yönünde seyir halindeki otomobilin aks demiri kırıldı, arka tekerleklerden biri yerinden ayrıldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekti; o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve otomobil çekiciyle kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilin arka tekerleklerini birbirine bağlayan aks demiri kırıldı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, dün D-100 kara yolunun Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, İstanbul yönünde meydana geldi. 60 AFN 388 plakalı otomobilin hareket halindeyken arka tekerleklerini birbirine bağlayan aks demiri kırıldı. Arka tekerleklerden birinin yerinden ayrıldığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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