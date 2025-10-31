Haberler

Gebze'de Çöken Apartmanın Yakınındaki Bina Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki 5 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Olayda arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir bina, kolonlarındaki çatlamalar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
