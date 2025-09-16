Haberler

Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı
Güncelleme:
Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, tutuklandı.

Türkiye'nin gündemine oturan görüntü sonrası gözaltına alınan sürücü Ozan Canyürek hakkında tutuklama kararı verildi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Olay anına ait görüntüler infial yaratırken, isminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Sürücünün tutuklandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

"KÜFÜR EDEN ADAMIN AĞZINI KAPATIYORUM"

Öte yandan; sürücü Ozan Canyürek adliye sevk edilirken yöneltilen "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıEngin Çalık:

son günlerde duyduğum en iyi haber

Yorum Beğen348
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGalip derviş:

Adalet sosyal medya vasıtasıyla çoğunluğun tepki göstermesinden dolayımı işlem yapar. Kameraların görmediği bir köşede aynı zorbalığa maruz kalanada hakkını teslim edermi.

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıFerhat Kurt:

Vicdanları rahatlatanlara teşekkür ederiz.

Yorum Beğen306
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırp4wk448jn:

yetmez…öylelerini zükeceksinki ibret olacak

Yorum Beğen190
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcenk akyol:

Arkadasa sorsaydınız o arabanın parasını nereden bulmus ne iş yaparmıs

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFenasi kerim:

ohhhhhh adaletine kurban turkiyem

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
