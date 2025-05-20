Gebze'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Gebze'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir boya fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

1)GEBZE'DE BOYA FABRİKASINDA YANGIN

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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