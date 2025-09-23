Haberler

Gebze'de Apartman Yangını: İki Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Alevlere müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., hastaneye kaldırıldı.

Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi 618'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, İhsan K.'ye ait dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhsan K. alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen İhsan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dairede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
