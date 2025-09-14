Gebze'de Apartman Dairesinde Yangın: Patlama Meydana Geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Barış Mahallesi 1835. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlamanın da yaşandığı yangında dairenin camları kırıldı, binanın önünde park halinde bulunan bir otomobilin arka camı hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Palgaz ve SEDAŞ ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.