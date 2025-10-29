Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü, Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

1) GEBZE'DE BİNA ÇÖKTÜ; KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkazda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ VALİSİ: ŞU ANDA BİNADA 5 VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken 7 katlı bina ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bölgeye gelen Vali Aktaş, "Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor. Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz" dedi.