Gebze'de 10 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Gebze'de 10 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 araç karıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası D-100 kara yolunda trafik aksadı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1 kamyon, 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ve 7 otomobil olmak üzere toplam 10 araç zincirlemeya kazaya karıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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