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Gebze Belediyesi'nde Hayvan Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Gebze Belediyesi'nde Hayvan Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Gebze Belediyesi, rehabilitasyon merkezindeki hayvan ölümleriyle ilgili yetkilileri açığa alarak savcılığa başvurdu. Olayın detayları arasında hayvanların zehirli iğne ile öldürüldüğü iddiaları ve dron görüntüleri yer alıyor.

GEBZE BELEDİYESİ: İLGİLİLER AÇIĞA ALINDI, MÜRACATIMIZLA BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gebze Belediyesi, rehabilitasyon merkezinde yaşanan hayvan ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililerin açığa alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde, kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek belediyemiz ve hayvanseverlerin iş birliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler, kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır."

'İĞNE VE İLAÇ ŞİŞESİ DELİL OLARAK ALINDI, KONTEYNERLERDE PARMAK İZİ TARAMASI YAPILDI'

Yaşanan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri hayvanların olduğu yerde ve merkezde inceleme gerçekleştirdi. Hayvanların zehirli iğne ile öldürüldüğü iddiası üzerine olay yeri inceleme ekipleri ölü hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişesini delil olarak aldı. Ayrıca bölgedeki çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

DRON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tesiste çalışanların, hayvanları kaldıkları yerlerden çıkarıp tesisin veterinerlik kısmına götürdüğü daha sonra ise çöp poşetleri içerisinde tesisteki konteynerlere koydukları anlar, dron kamerasına yansıdı. Daha sonra bölgeye gelen hayvanseverlerin konteynerden poşetleri çıkarıp hayvanları bulduğu ve tepki gösterdiği anlar da görüntülerde yer aldı.

SEREN SERENGİL'DEN TEPKİ

Rehabilitasyon merkezine gelen sunucu, şarkıcı Seren Serengil de yaşanan olayın vahşet olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Küçücük yavru köpekler, yavru kediler var. Bu bir vahşet. Neler hissedebiliriz? Türkiye'de 2 bin, 3 bin belediye var; bu belediyelerin sadece 200'ünde barınak var. Kocaeli Belediyesi'yle görüştüm, 'Seren Hanım kısırlaştırmayı da durdurduk çünkü kontenjan doldu. Artık köpek alamıyoruz. Alamadığımız için kısırlaştırma da yapamıyoruz' diyorlar. Yapamadıkları için de öldürüyorlar. Bu kadar, matematiği bu. Bütün Türkiye'nin köpekleri 200 tane barınağa sığamayacağına göre kısırlaştırma da şu anda durdurulmuş, onların yaptığı bu iş, işe yaramadı. Yaramadığı gibi bu hayvanların hangisi kuduz, hangisi insana saldırdı? Küçücük kediler, küçücük yavru köpekler var."

Bu arada, CHP Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler ve Mühip Kanko, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve hayvanseverlerin alanda bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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