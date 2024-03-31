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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, oy kullandı

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Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Gebze Mustafa Paşa İlkokulu'na gelen Büyükgöz, 1325 numaralı sandıkta oy verdi.

Büyükgöz, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de demokrasi bayramı yaşandığına işaret eden Büyükgöz, şöyle konuştu:

"Gerçekten güzel bir atmosferde oy verme işlemleri başlamış durumda. Biliyoruz ki; seçmenin tercihi en doğru ve isabetli karardır. Biz geçtiğimiz 5 yılda halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Şimdi de halkın teveccühü sandığa yansıması halinde görev bize düşerse, önümüzdeki 5 yılda da Gebze'mize hizmetkar olmaya hazırız. Seçim sonuçlarının Gebze'mize, Kocaeli'ye ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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