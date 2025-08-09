Kocaeli'de, geçirdiği rahatsızlık sonucu 63 yaşında yaşamını yitiren Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze ilçesindeki evinde dün sabaha karşı kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arslan için Gebze Belediyesinin bahçesinde tören düzenlendi.

Törende Arslan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, törende yaptığı konuşmada Arslan'ın devlet terbiyesi ve nezaketini üstünde taşıyan iyi bir insan olduğunu söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Arslan'ın bildiklerini karşısındakine aktarmaya çalışan, iyiliksever ve herkese yardım etmek isteyen bir insan olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tören mangasınca cenaze nakil aracına taşınan Arslan'ın naaşı, Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami'sine götürüldü.

Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi parti temsilcileri, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.