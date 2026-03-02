Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazzeli kadınlar ile iftarda bir araya geldi

TÜRKİYE'ye tedavi amaçlı gelen Gazzeli 25 kadın, yaklaşık iki yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı. Filistin mutfağına özgü yiyecekler hazırlayan kadınlar, iftarda Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

Türk Kızılay, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Aralık 2023'ten bu yana farklı tarihlerde tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen Gazzeli 25 kadın ve çocuğa destek sağlıyor. Bu süreçte, kadınların sağlık süreçlerine, gıda ve giyim ihtiyaçlarına destek olan Kızılay, düzenlediği kermeslerle de kadınların gelir elde etmelerini sağladı. Destekleri için Kızılay'a teşekkür etmek isteyen Gazzeli kadınlar, Türk Kızılay Ankara Gönüllü Merkezi'nde kendi kültürlerini paylaşma amacıyla hazırladıkları iftar sofrasında Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

'ONLAR BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ'

Ramazan ayı boyunca farklı grupları ağırladıklarını belirten Yılmaz, geçen hafta ailesi Ankara dışında olan üniversite öğrencilerini misafir ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde 'Anne Evi İftarları'nın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bugün ise çok değişik bir durum aslında misafirliğe geldik diyebilirim. Gazze'den misafirlerimiz var. Gazze'de yaralananların bir kısmı Türkiye'ye tahliye edildi. Bu tahliyeden sonra AFAD'ımızın ve ilgili devlet kurumlarımızın koordinasyonunda tedavisi bittikten sonra farklı otellere ve evlere yerleştirdiler. Bu dönemde biz de Kızılay olarak bir ricada bulunduk. Anne ve çocuğu tek başına gelenleri yanında erkek olmayanları biz sosyal hizmet merkezimize almak istiyoruz. Yaklaşık 33 kişi bizim sosyal hizmet merkezimizde bizimle beraber kalmaya başladı. Aslında bizimle beraber derken kendileri kendi aralarında bir aile oldular diyebilirim. Çünkü buraya geldikleri zaman birçoğunun çocuğu yaralanmış, almış gelmiş ama başka bir çocuğu Gazze'de. ya da çocuğunu almış gelmiş, eşi yeni evlenmiş, Gazze'de kalmış, çocuğunu kaybetmiş, burada tek başına kalanlar. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdiler buradaki kıymetli kız kardeşlerimiz ama bir taraftan da o kadar da güçlüler. Birbirlerini destekleyerek, bizlerle konuşarak en önemlisi bir taraftan anneler çünkü. Anne olmak daha güçlü olmayı gerektiriyor. Çocuklarımız burada büyüyorlar, Türkçe öğreniyorlar bizimle beraber. Onlar bizim de çocuklarımız" dedi.

'DÜŞSEK DE AYAĞA KALKACAĞIZ'

Gazze'de ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bir taraftan da oradaki olayların son bulmasını bekliyoruz aslında hep beraber. Ama Gazze hala biliyorsunuz ateşkes denilmesine rağmen hala oradaki olayların devam ettiği bir süreci yaşıyor. Hatta son İran olayından sonra Gazze kapıları tekrar kapandı. İçeriğin hiçbir yardımcılığı en azından şu anda alınmıyor durumuna geldi. Ama dediğim gibi belli olaylar var kontrol edemediğimiz çevremizde. O kontrol edemediğimiz olaylar karşısında bize düşen sabreden değil mi? Sabredeceğiz. İyileşeceğiz. Dirençli olacağız. Düşsek de ayağa kalkacağız. Ama günün sonunda hayatı devam ettireceğiz. ve en önemlisi bu güzel çocuklarımıza bunları hissettirmeden yapacağız" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı