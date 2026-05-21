Gazze'de şehit korneasıyla yeniden görecek

Gazze'de uzun süredir kornea nakli bekleyen genç Filistinli anne Beyrut Nahhale, İsrail saldırılarında bir hafta önce ölen bir Filistinlinin bağışladığı kornea sayesinde tekrar görebilecek.

Gazze'de çöken sağlık sistemi ve tıbbı malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle bir çok cerrahi operasyon yaklaşık 2 yıldır yapılamıyor.

Kornea nakli için gerekli tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana acil durumlar dışında kornea nakli ameliyatı yapılamıyor.

Filistinli anne Beyrut Nahhale (33), AA muhabirine geçen hafta İsrail saldırılarında ölen bir Filistinlinin bağışladığı kornea sayesinde yeniden görebileceğini ve çocuklarına bakabileceğini söyledi.

Nahhale, iki gözünde de keratokonus (kornea sivrileşmesi) teşhisi konulduğu ve bu hastalıkta erken müdahalenin çok önemli olduğunu, hastalığını Gazze'deki şartlar nedeniyle ancak iki yıl sonra öğrenebildiğini kaydetti.

Gazze'deki durumun hayatı her açıdan zorlaştırdığını dile getiren Nahhale, "Sol gözümde böyle tuhaf renkler görmeye başladım. Çadırda yaşarken dışarıda ateş yakıyordum, içeri girip çıkarken bütün o duman gözlerime doluyordu. Dumandan dolayı gözümde bir bulanıklık hissediyordum." ifadelerini kullandı.

Nahhale, sürekli yerinden edilmek ve güneşin altında uzun süre oturmanın da gözlerini çok etkilediğini söyledi.

"Savaştan önce büyük oranda sağ gözüme güvendim ve ana yük ondaydı. Ama savaşla birlikte sağ gözüm de zayıfladı; anladım ki sol gözüm zaten hiç yokmuş, tamamen zayıflamış." diyen Nahhale, doktora gittiğinde kornea nakli gerektiğini öğrendiğini aktardı.

"Filistinli şehidin bağışladığı kornea olmasaydı göremeyecektim"

Gazze'deki şartlar nedeniyle kornea nakli ameliyatının nerdeyse imkansız olduğunu söyleyen Nahhale şunları kaydetti:

"Sol gözümde kornea namına bir şey kalmamıştı, görme seviyem sadece 40 santimetre mesafedeydi, yani neredeyse hiç görmüyordum. Şu an hiç sevk yapılmıyor, benim durumumdan çok daha zor vakalar var, beni hayatta sevk etmezler dedim. Fakat önceki gün doktor beni arayıp Gazze'deki Göz İhtisas Hastanesinde kornea nakli ameliyatı olabileceğimi söyleyince ne kadar sevindiğimi hayal bile edemezsiniz."

Nahhale, doktorun sağ gözü için de özel bir lens kullanması gerektiğini söylediğini ancak Gazze'ye tıbbı malzeme girişi olmadığı için bulunmadığı ve tıbbı malzeme girişi oluncaya kadar beklemek zorunda olduğunu söyledi.

Gazze'de kornea bulunmadığını, kornea bankası olmadığını söyleyen Nahhale şunları kaydetti:

"Korneayı bir şehit sayesinde bulabildim, bir şehidin korneasıydı. Masraflar için de bir Kanada insani yardım kuruluşu ile işbirliği olduğunu söylediler. Artık yeniden görebileceğim, çocuklarımın derslerine yardım edebileceğim, evin ihtiyaçlarıyla ilgilenebileceğim. Allah, ailesinin de onayıyla bana korneasını bağışlayan o şehitten razı olsun, hayrını kabul etsin.

Allah ona rahmet eylesin, şüphesiz o, ödülünü ve sevabını Allah katında aldı. Aslında Gazze'de hiç kornea yok, kornea bankası diye bir şey zaten yok. Eğer bu vesile (şehidin bağışı) olmasaydı, ben bu ameliyatı asla olamazdım."

Gazze'de kornea nakli sırası bekleyen 300 hasta var

Gazze Göz Hastanesi doktorlarından Husam Davud, Gazze'de Ekim 2023'den bu yana acil durumlar dışında kornea nakli yapılamadığını söyledi.

"Savaş nedeniyle, çok acil istisnai vakalar dışında kornea nakli operasyonlarını tamamen durdurmak zorunda kaldık. O acil vakalarda ise şehitlerimizden alınan kornealar sayesinde hastalarımızın gözlerini kurtarmayı başarmıştık." diyen Davud, şu an kornea nakli sırası bekleyen 300 hasta bulunduğunu söyledi.

Kornea nakli bekleyen hastaların Gazze dışına çıkamadığını kaydeden Davud, "Bu hastaların acilen bu ameliyatı olmaya ihtiyaçları var. Çünkü bu insanların büyük bir kısmı yurt dışına seyahat edemiyor (tedavi için çıkamıyor). Diğer bir kısmı ise seyahat edebilme ümidiyle uzun süre bekledi. Fakat tabi ki tahliye önceliği kanser hastalarına, çocuk hastalara ve çeşitli kalp hastalarına veriliyor." ifadelerini kullandı.

Davud, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle kornea nakli ameliyatında kullanılan ipin ve gerekli malzemelerin ellerine yeni ulaştığını ve kornea nakli operasyonunun ilkini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Bugün ameliyat ettiğimiz hasta da (Nahhale) sevk belgesi yazılmış, bekleme listesinde olan ancak yurt dışına çıkma şansı bulamamış kişilerden biriydi." diyen Davud, İsrail saldırıları başlamasından önce Gazze dışından kornea getirtilebildiğini ancak şimdi onun da mümkün olmadığını sözlerine ekledi.