Gazze'de oksijen krizi: Bebekler ölümle yaşam arasında

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde oksijen istasyonlarının çoğunun hizmet dışı kalması, bölgedeki hastaları, özellikle de yenidoğan bebekleri ölümle yaşam arasında bir savaşa sürüklüyor.

Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef aldı, sağlık çalışanlarını alıkoydu ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engelledi.

Ateşkes anlaşması Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'ye saldırılar devam etti, insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Gazze genelindeki 34 istasyondan 22'si hizmet dışı

Sağlık sektörünün çökmesi ve İsrail'in yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi genelinde 34 oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı.

Tüm bölgede sık sık arıza veren yalnızca 12 istasyon ile hizmet verilmeye çalışılıyor.

Oksijen tüplerini doldurmak için kullanılan 30 cihazın da 26'sı hizmet dışı kalmış durumda.

Kapasite üzeri çalışma arızalara yol açıyor

Var olan oksijen istasyonlarının kapasitelerinin çok üzerinde çalışması da sürekli arızalara yol açıyor.

Han Yunus kentinde Gazze Şeridi'nde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasır Hastanesi'nde 6 oksijen istasyonundan 4'ü tamamen hizmet dışı kalırken, yalnızca 2 istasyonla hizmet verilmeye çalışılıyor.

Diğer hastanelere ve kliniklere de oksijen temin eden ana kaynak konumundaki hastanede yaşanan kriz, yenidoğan birimi, yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin hayati önem taşıyan birimlerindeki hastaların yaşamını tehdit ediyor.

Bebekler bir sonraki nefesini alamama tehlikesi altında

Gazze Şeridi'nde daha anne karnındayken, annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık, susuzluk gibi pek çok olumsuzluğa maruz kalan bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor.

Bazıları yetim kalan, çoğunun çevresini savaş, acı ve ölümün sardığı bebekler, güven içinde uyumaları gerekirken, bir sonraki nefesini alamama tehlikesiyle yaşam savaşı veriyor.

İsrail soykırımında doğan minik bedenler, nefes almak için ihtiyaç duydukları oksijenden dahi mahrum bırakılıyor.

"Oksijen sıkıntısı yenidoğanların hayatlarını tehdit ediyor"

Nasır Hastanesi Yenidoğan Birimi Sorumlusu ve Çocuk Doktoru Esad en-Nevacihe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğanlar, özellikle nefes almakta güçlük çeken bebekler için oksijenin hayati olduğunu belirterek, "Hastanede yaşanan oksijen sıkıntısı yenidoğanların hayatlarını tehdit ediyor." dedi.

Küvözdeki bebeklerin sağlıklarının tehdit altında olduğunu vurgulayan Nevacihe, yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanelerde de durumun aynı olduğunu, bazı hastaların sürekli oksijen desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Gazze'de onarım için yedek parça bulunamıyor

Nasır Hastanesi Teknik Bakım Mühendisi Abdulkadir Uleyve, oksijen yetersizliğinin veya oksijene ihtiyaç duyan hastalara oksijen tedarikinin tamamen durmasının hastaların sağlığını tehlikeye atabileceğini belirterek, "Oksijen birçok hasta için hayati ve vazgeçilmez bir kaynak, temini ertelenemeyecek bir destek." diye konuştu.

Oksijen sisteminin çalışmasının, sürekli bakım ve değişim gerektiren bir dizi ekipmana bağlı olduğunu belirten Uleyve, ancak Gazze Şeridi içinde gerekli yedek parçaların birçoğunun bulunmadığına dikkati çekti.

Uleyve, bazı yedek parçalar ve malzemeler temin edilse de makinelerin temel bileşenlerinin de eksik olduğunu ve bunun da onarımları ve çalışmayan ekipmanların tekrar hizmete alınmasını engellediğini ekledi.

Gerekli yedek parçaların yurt dışında bulunduğunu ancak giriş yasağının hastaneye teslimatlarını engellediğini kaydeden Uleyve, yedek parça sağlanmadan mevcut tesislerin çalıştırılmaya devam edilmesinin, daha fazla arızaya yol açabileceğini ve diğer tesislerin devre dışı kalma olasılığını artırabileceğini söyledi.

Uleyve, halihazırda hizmeti süren oksijen istasyonlarının kapasitenin çok üzerinde çalıştığını, bunun da arıza olasılığını artırdığını vurguladı.

Kaynak: AA