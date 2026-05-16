Haberler

Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu Libya'nın batısındaki Misrata'ya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın Misrata kentine geldi. 30 ülkeden 350'den fazla aktivistin yer aldığı konvoyda 50 konteyner yardım malzemesi ve 5 ambulans bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın batısındaki Misrata kentine geldi.

Misrata'da konvoyu çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayraklarıyla karşıladı.

Dün öğle saatlerinde Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden yola çıkan konvoyda, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev taşınan 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için denizden ilerleyen Küresel Sumud Filosu da Antalya açıklarında yoluna devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Adana'da arkadaşını keserle öldüren şüpheli Antalya'da yakalandı

Cinayet aleti kan dondurdu: Arkadaşını vahşice katletti!
Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi çok istemiştim

Süper Lig devinin kapısından dönmüş! Nedeni sosyal medyadaki tepkiler
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü