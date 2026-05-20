Küresel Sumud Filosu konvoyu Libya'nın doğusuna geçmek için 4 gündür Sirte yakınlarında bekliyor

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Sirte yakınlarında 4 gündür bekliyor. Aktivistler, Libya'nın doğusundaki yetkililerden olumlu yanıt bekliyor.

Konvoydaki aktivistlerden Mühendis Sebahattin Ceyhun AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin dün akşam saatlerinde ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi.

Ceyhun ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti.

Konvoydaki aktivistlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Ceyhun, konvoyun ülkenin doğusundaki yetkililerden gelecek cevaba göre ne yapacağını belirleyeceğini ifade etti.

Öte yandan aktivistler kamp yaptıkları alanda çeşitli etkinlikler düzenleyerek, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda aktivist, Gazze'ye ulaştırmayı hedefledikleri konvoydaki mobil konteyner evler üzerine kendi dillerinde Filistinlilere mesajlar yazdı.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti.

Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipman ile 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
