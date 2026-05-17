Küresel Sumud Filosu konvoyunun Libya'nın Sirte kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor

İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya’nın Sirte kenti yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekletiliyor. 30 ülkeden 350’den fazla aktivistin bulunduğu konvoyda insani yardım malzemeleri ve ambulanslar yer alıyor. Yetkililerle geçiş için görüşmeler sürüyor.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirte yakınlarına ulaştıklarını ve konvoyun yoluna devam etmesi için Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Konvoyun amacının yalnızca Gazze'deki ablukayı kırıp insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu belirten Arslan, "Gazze'de yapılan soykırımı izlemekten artık bizler yorulduk. Gazze'de insanlar her gün ölüyorlar. Çocuklarını kaybediyorlar, eşlerini kaybediyorlar, annelerini kaybediyorlar, babalarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arslan, Küresel Sumud Filosu ve konvoyundaki insani yardım malzemelerinin Gazze'deki yıkım karşısında çok az kaldığını belirterek, ablukanın kırılması halinde dünyanın dört bir yanından Gazze'ye binlerce tır insani yardım malzemesi ulaşacağını kaydetti.

Libya'nın doğusundaki yetkililerin Gazze konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini ve bunu takdir ettiklerini belirten Arslan, taleplerinin insani yardım malzemeleri ve aktivistlerle birlikte konvoyun geçişine izin verilmesi olduğunu vurguladı.

Konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istiyoruz

Konvoydaki Cezayir heyetinin organizatörü Mervan bin Kattane de Libya'nın doğusundaki hükümetin konvoydaki yalnız Libyalıların geçişine müsaade edeceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Kattane, Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek, "İsim isterlerse, onlara isim listelerini vereceğiz. Pasaport fotokopileri veya pasaport fotoğrafları isterlerse, onları sağlayacağız. Bazı kişiler hakkında çekinceleri varsa onları konvoydan çıkarabiliriz. Ama biz gerçekten konvoyun sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." dedi.

Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umduklarını dile getiren Kattane, konvoyun bir an önce kaldığı yerden Gazze'ye doğru yoluna devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
