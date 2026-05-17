Küresel Sumud Filosu, Antalya açıklarından Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun, olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından, şartların düzelmesi üzerine yeniden harekete geçtiği ve uluslararası sulara ulaştığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, deniz filosu, hava koşulları nedeniyle dün demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı.

96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.

Ayrıca Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 5 tekne de 13 ülkeden 37 katılımcıyla Akdeniz'de ilerleyişini sürdürüyor. Bu koalisyonda da Kanada, Fransa, Belçika, Avustralya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Güney Kore, ABD, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk'tan katılımcılar yer alıyor.

Öte yandan Küresel Sumud Filosu yetkililerinin, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Antalya açıklarında ilerleyen filo, uluslararası sulara ulaştı.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, teknelerin Gazze'ye 310 deniz mili civarı mesafesi kaldığı görüldü.

Kuzey Afrika hattında karadan ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu da Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekliyor.

Konvoydaki aktivistler, Libya'dan Mısır'a geçerek Gazze sınırına ulaşmayı hedefliyor.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.