Küresel Sumud Filosu, Antalya açıklarında ilerliyor

Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, 54 tekne ve 45 ülkeden 500 aktivistle Antalya açıklarında yoluna devam ediyor. İsrail ordusunun daha önceki müdahalelerine rağmen filo, insani yardım ulaştırmak için ilerliyor.

Filonun internet sitesindeki radar verilerine göre, Marmaris'ten yeniden hareket eden filo, 54 tekneyle Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

45 ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filo, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinin açıklarında ilerliyor.

Kuzey Afrika hattında karadan ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu da Libya'nın batısındaki Zliten kentinden Misrata'ya doğru yol alıyor. Konvoydaki aktivistler, Libya'dan Mısır'a geçerek Gazze sınırına ulaşmayı hedefliyor.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

