Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonları Yeniden Başladı

Gazze'ye Havadan Yardım Operasyonları Yeniden Başladı
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İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani koşulların kötüleşmesi üzerine yardım operasyonları başladı. Ancak yardım kuruluşları, gıda erişiminde zorluklar yaşandığını belirtiyor.

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan yardım bırakma operasyonları insani koşulların kötüleşmeye devam etmesi üzerine geçtiğimiz cumartesi günü yeniden başladı.

Ancak yardımların yeterli olmadığını bildiren yardım kuruluşları ve Filistinliler, stokçuluk, karaborsaya satış ve kamu düzeninin çöküşü gibi sebeplerle de birçok Gazzelinin gıdaya erişimde zorluklar yaşadığını vurguluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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