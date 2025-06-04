Gazze'ye gönüllü giden Faslı Cerrah Ruşdi, gördüğü yıkım ve insanlık dramını AA'ya anlattı Açıklaması

Faslı Ortopedi Uzmanı ve Cerrah Halid Ruşdi, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde geçirdiği bir ayın ardından ülkesine dönerken, tanıklık ettiği yıkım ve insanlık dramını "hayal bile edilemez" sözleriyle ifade etti.

Ruşdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye gitmeyi kendine görev bildiğini belirterek, "Küçüklüğümden bu yana ümmetin meseleleriyle yaşayan bir ailede büyüdüm. Bu nedenle gitme kararı benim için hem dini hem de insani bir sorumluluktu" dedi.

İlk başta güvenlik nedeniyle tereddüt ettiğini söyleyen Ruşdi, daha önce 2008 yılında Gazze'yi ziyaret ettiği için bu endişeyi kısa sürede aştığını aktardı. Ailesinin de kararı anlayışla karşıladığını aktaran Ruşdi, "Bu kişisel bir karardı ve bir gün bu karardan hesaba çekileceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Amerika merkezli "Filistinli Çocuklara Yardım Derneği"nin organizasyonuyla Gazze'ye giden Ruşdi, "8 Nisan'da Gazze'ye ulaştım. Önce Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde, ardından Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde çalıştım. Ardından tekrar Nasır Hastanesine döndük" bilgisini paylaştı.

"Hedef alınmayan hiçbir yer yok"

Gazze'de kaldığı sürede "her şeyin hedef alındığını" aktaran Ruşdi, "Refakatçimiz bize Baptist Hastanesine gitmeden önce hedef alındığını ve ziyaretin ertelendiğini bildirdi. Sonrasında Şifa Hastanesine geçtik. Orada birkaç gün çalıştıktan sonra Nasır Hastanesine geri döndük" diye konuştu.

İsrail ordusunun özellikle hastaneleri hedef aldığına dikkati çeken Ruşdi, "Gazze'de herhangi bir hareket tehlike demekti. Ne zaman, nerede, ne olacağı belli değildi. Her saat, her dakika patlama sesi duyuyorduk. İnsansız hava araçlarının sesi neredeyse hiç kesilmiyor. Halk onlara 'zınzın (zınlayan)' diyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeli tükenmiş durumda"

Ruşdi, Gazze'deki hastanelerin durumunu da şu sözlerle anlattı:

"Şifa Hastanesi tamamen harabeye dönmüş durumda. Nasır Hastanesinin bir kısmı halk tarafından onarılmış olsa da sadece iki ameliyathane çalışır haldeydi. Tıbbi malzeme sıkıntısı çok büyük. Biz ne varsa onunla çalıştık. Yaralı sayısı çok fazla. Koşullar gerçekten çok acı."

Gazze'de ciddi bir sağlık personeli eksikliği olduğunu söyleyen Ruşdi, mevcut çalışanların da son derece yorgun ve bitkin olduğunu vurguladı.

Ruşdi, "Doktorlar, hemşireler, idareciler… Hepsi gece gündüz çalışıyor. Ancak akılları ailelerinde. Aileleri çadırlarda yaşıyor, çocukları bombardıman altında. Her an bir kötü haber alma korkusuyla yaşıyorlar." dedi.

"Bu kadar vahşeti hayal etmek imkansız"

Tanık olduğu manzarayı aktarırken gözyaşlarına hakim olamayan Ruşdi, Gazze'deki yaralıların durumuna dair de "Gördüğümüz vakalar gerçekten tarifsizdi. Birçok hastanın uzuvları kesilmek zorunda kaldı. Bazıları aynı anda hem başından, hem elinden, hem ayağından yaralanmıştı. Böyle bir vahşeti akıl almıyor." ifadelerini kullandı.

Ruşdi'nin paylaştığına göre, bulunduğu tıbbi ekipte Ürdünlü, Suriyeli, Iraklı, İrlandalı ve Avustralyalı doktorlar da yer aldı.

"İrlandalı ve Avustralyalı doktorlar Müslüman değildi ama sadece insani sorumluluk duygusuyla geldiler" diyen Ruşdi, ekibin Ürdün üzerinden otobüsle işgal altındaki Filistin topraklarına ulaştığını hatırlattı.

"Yaptıklarımız, Filistin'in ihtiyaçları karşısında çok küçük"

Gazze'de görev yapan doktorların büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Ruşdi, "Herkes kendi uzmanlık alanında elinden geleni yaptı. Ancak bunlar, Filistin'in gerçek ihtiyaçlarının yanında çok küçük kalıyor" ifadesini kullandı.

Bölgenin en acil ihtiyaçları arasında tıbbi cihaz, ilaç, finansal yardım ve moral desteği olduğunu vurgulayan Ruşdi, çalışma koşullarının zihinsel ve fiziksel açıdan çok yorucu ve bunun kolay bir iş olmadığını dile getirdi.

"Gazze'de moral desteğin etkisi büyük"

Faslı doktor, moral desteğin Filistin halkı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu da şu sözlerle anlattı:

"Tıbbi desteğe çok sevindiler ama daha çok moral desteğe sevindiler. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Bizim orada olmamız, yanlarında olduğumuzu göstermemiz çok değerliydi."

Gazze'den ayrılırken derin bir burukluk yaşadığını dile getiren Ruşdi, "Orada kalmaya, tekrar dönmeye dair derin bir hisle ayrıldım. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Onların hala çok büyük bir yardıma ihtiyacı var" dedi.

Filistin halkının inancına ve direncine hayran kaldığını vurgulayan Faslı Doktor Halid Ruşdi, "Tüm bu yıkıma, kayıplara, sevdiklerini kaybetmelerine rağmen onların yüce bir tevekkülü var. Allah'ın adaletiyle bu zulmün sona ereceğine olan inançları çok güçlü." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye karşı sürdürdüğü, sivil altyapıyı, sağlık tesislerini ve sivilleri hedef alan saldırılar sonucu, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk en az 54 bin 510 Filistinli öldü, 124 bin 901 kişi yaralandı. Yaklaşık 11 bin kişi kayıp, yüz binlerce kişi de zorla yerinden edildi.