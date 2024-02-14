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Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü

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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hasta ve refakatçiler Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan kalkan A400M uçağı 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak için havalandı.

Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü (2)

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hasta ve refakatçiler Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'ndan kalkan A400M uçağı 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak için havalandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye İsrail Ankara Mısır Gazze Ariş Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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