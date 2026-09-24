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Gazze tanıklıklarını anlatan NAZA belgeseli internette ücretsiz yayınlanacak

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Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alan NAZA belgeselinin yönetmeni Yuval Abraham, filmin kasım ayında internette ücretsiz erişime açılacağını duyurdu. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, Abraham'a 'hain' dedi; KAN'a göre sinema salonlarından filmi yayınlamamalarını istedi.

İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NAZA belgeselinin yönetmenlerinden Yuval Abraham, belgeselin sinemalardaki yayınının ardından internette ücretsiz erişime açılmasına karar verdiklerini duyurdu.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen NAZA filminin yönetmenlerinden Abraham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin internette sürekli ve ücretsiz erişime açılacağını kaydetti.

Abraham, İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NAZA'yı internette sürekli yayınlama kararını, belgeselin diğer yönetmeni Rachel Szor ve yapım ortaklarından The Guardian ile birlikte aldıklarını belirtti.

Gazze'deki İsrail saldırılarında görev almış askerlerin tanıklıklarına dayanan filmin kasım ayı içerisinde internette herkes için erişilebilir olacağını bildiren Abraham, filmin dünyanın farklı yerlerindeki sinemalarda gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak İsrail'de sinema salonlarında ücretsiz gösterilmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Belgeselin 3 yıl süren bir gazetecilik çalışmasına dayandığını, 24 askerin tanıklığına yer verildiğini ve İsrail hükümetinin "Gazze'de masum insan yoktur" anlayışıyla hareket etmesine dair kamuoyunda tartışma başlatmayı amaçladıklarını kaydeden Abraham, Gazze'ye yönelik çok sayıda çocuğun da bulunduğu 73 binden fazla insanı öldürmesinin İsrail toplumunda halen görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Abraham'ın paylaşımına X hesabından alıntılayarak cevap veren İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, "Ülkeye geri dönme, burada istenmiyorsun. Hain." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Zohar'ın sinema salonu sahiplerinden ücretli ya da ücretsiz filmi yayınlamamalarını istediğini aktardı.

-Yönetmenler hedef tahtasına konuldu

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Öte yandan, İsrail'de aşırı sağcı onlarca aktivist, İsrail'in merkezindeki Savyon kasabasında, "NAZA" filminin yönetmeni Szor'un ailesinin evinin önünde gösteri düzenleyerek, "hainlere idam cezası" şeklinde sloganlar atmıştı.

Kaynak: AA
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