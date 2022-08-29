Gazze Şeridi'nde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Han Yunus'taki Tarık bin Ziyad okulunda dönemin ilk ders zilini bekleyen öğrenciler, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden 13 yaşındaki arkadaşları Lian al-Shaer'in fotoğrafını taşıdı.

Okul bahçesinde Lian al-Shaer'in posteri altında çocukları eğlendirmeye çalışan performans sanatçısı İbrahim Ebu Mustafa "Bu okul İsrail'in son saldırılarında öğrencilerinden birini kaybetti. Tüm öğrenciler oldukça üzgün. Buraya bu kasvetli havayı dağıtmak, çocukların maneviyatını yükseltmek amacıyla geldik. Tüm çocuklar savaştan etkilendi. Onları savaş ve acıdan bir nebze uzaklaştırıp neşelendirebilmek ve gülümsetebilmek amacıyla buradayız. Çocuklarımız her türlü mutluluğu hak ediyor." dedi.

Okul arkadaşlarından Emira Tabasi ise Lian'ın her yıl kendileriyle birlikte okula geldiğini ifade ederken, "bütün mutluluğumuzu yıktılar" diye vurguladı.