Filistin: Gazze Şeridi'nde 60 milyon tondan fazla moloz var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır süren saldırıları sonucu, bölgede 4 milyon tonu tehlikeli atık olmak üzere toplam 60 milyon tonun üzerinde moloz ve yıkım atığı oluştuğu bildirildi.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentlerde acil müdahalelere ilişkin gerçekleştirilen operasyon odası toplantısında, Çevre Kalitesi Kurumu bölgedeki duruma dair bir sunum yaptı.

Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu belirten Çevre Kalitesi Kurumu, bunun 4 milyon tonunun tehlikeli atık olduğu uyarısında bulundu.

Çevre Kalitesi Kurumu sunumunda şunları kaydetti:

"Tehlikeli atıklar arasında 50 bin ton asbest ve yaklaşık 100 bin ton patlayıcı madde içerikli henüz patlamamış mühimmat bulunuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki su ve kanalizasyon şebekesinin yüzde 80'ini yok etti. Saldırılar ayrıca binden fazla sanayi yapısını yıktı ve sahildeki yeraltı su havuzlarında büyük çaplı kirliliğe sebep oldu."

Kurum, kuzeyden güneye yaşanan zorunlu göçler nedeniyle çok sayıda gelişigüzel çöplük oluştuğunu, 700 bin tondan fazla katı atığın biriktiğini, atık depoları ve tıbbi atık arıtma tesislerinin yıkıldığını ve yeni alanların kirletildiğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, saldırıların toprağa ve yüzey sularına önemli miktarda kimyasal, yağ, güneş pili, pil ve asbest sızmasına yol açtığı; kentte yoğun kirlilik yaşandığı vurgulandı.

Deniz kıyısından yaklaşık 700-1000 metre açıklıkta gri ve siyah lekeler oluştuğunu ve bunun balıkçılık alanını daralttığını belirten Çevre Kalitesi Kurumu, kıyı ve plaj çevresindeki 3 bin 700 dönümlük alanın ve Gazze Şeridi'ndeki tek doğa koruma alanı olan Gazze Vadisi Doğa Koruma Alanı'nın yüzde 50'sinin tahrip edildiğine dikkati çekti.

Filistin Çevre Kurumu, İsrail saldırılarının "Gazze'deki tarım ürünlerinin yüzde 95'ini, ağaçlardan elde edilen ürünlerin yüzde 98'ini ve yıllık ürünlerin de yüzde 89'unu yok ettiğini" vurguladı.