Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze Sağlık Bakanlığı, 17 günlük tahliye planının 7 gün uygulandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, ekimde planlanan 17 günlük tıbbi tahliyenin İsrail engellemeleriyle 7 gün uygulandığını, dışarıya yalnızca 209 kişinin çıkabildiğini bildirdi. Bakanlık, sınırlar kapalıyken tedavi beklerken 264'ü çocuk 2 bin 27 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sürdürdüğü sıkı abluka ve kısıtlamaların tıbbi tahliyeleri birer "zaman tuzağına" dönüştürdüğünü, bu politikanın durumu kritik binlerce hastanın hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların yurt dışında tedavi edilmesi için ekim ayı boyunca planlanan 17 günlük tahliye takviminin İsrail'in engellemeleri nedeniyle yalnızca 7 gün uygulandığı belirtildi.

Ekim ayında tedavi için Gazze dışına yalnızca 209 kişinin çıkabildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in sıkı kısıtlamaları, durumu kritik binlerce hastayı abluka altında tutuyor." denildi.

Yurt dışına çıkışına izin verilen hasta sayısının Gazze'de yaşanan sağlık felaketi karşısında son derece yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu uygulamayla binlerce insanın yaşamını kasıtlı olarak tehlikeye attığı ifade edildi.

Tahliyeler "zaman tuzağına" dönüştürüldü

Sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve tahliye onaylarının bilinçli olarak geciktirildiği kaydedilen açıklamada, "Tıbbi tahliyeler birer zaman tuzağına dönüştürülerek kritik vakaların hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olunmaktadır." denildi.

Bakanlık, İsrail'in ablukayı ve kısıtlamaları derhal kaldırması, sınır geçişlerinin hastaların ve yaralıların nakli için kalıcı ve düzenli olarak açılması yönünde uluslararası toplumun İsrail'e güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.

21 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yurt dışında tedavi olmak için bekleyen kayıtlı 21 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar, 4 bin 800'ünü ise tümör hastaları oluşturuyor.

Sınırlar kapalı tutulduğu için Gazze dışında tedavi olmayı beklerken yaşamını yitiren hastaların sayısı ise 264'ü çocuk olmak üzere 2 bin 27'ye ulaştı.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı güvenlik gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.

Kaynak: AA
Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

ABD seçiminin gerçek kazananları onlar: Ortak bir özellikleri var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü

Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı

Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi