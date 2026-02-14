Mladenov, Gazze'nin yeniden inşası için silahsızlandırılma ve İsrail'in çekilmesinin gerektiğini söyledi

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) idareyi devralması, bölgenin silahtan arındırılması ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Mladenov, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Yıkım Altındaki Yaşam: Yeni Gazze'nin Yapı Taşları" başlıklı panelde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının bölge için tek seçenek olduğunu ifade eden Mladenov, plan kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararının yetkilendirdiği bir geçiş otoritesinin yönetimi, bu yönetimin tüm sivil ve güvenlik kontrolünü üstlenmesi ve tüm grupların silahsızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mladenov, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali altında tuttuğu sarı hattan geri çekilmesi ve yeniden inşanın başlaması için bu şartların sağlanması gerektiğini kaydetti.

Hamas'ın silahsızlanması konusunda bir taslak plan sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya cevap vermeyeceğini belirten Mladenov, "Farklı planlarımız var. Onlara sunmak için farklı zaman dilimlerimiz var. Ama bence gerçek şu ki, tüm bunlar çok hızlı ilerlemeli. Anlaşmanın ikinci aşamasını uygulamamak, savaşın ikinci aşamasına geçmek anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ulusal Komite, Gazze'ye ne zaman girecek?

Mladenov, Filistinli teknokratlardan oluşan Ulusal Komite'nin önemine işaret ederek "Komite, sistemin en alt katmanı değildir. Komite, Gazze halkına gelecek için yeni bir umut vermek için gerekli olan şeylerin öncüsüdür." dedi.

Komite'nin Gazze'ye girebilmesi için de bazı şartlar olduğunu söyleyen Mladenov, ilk şartın Hamas'ın Gazze'deki sivil kurumların kontrolünü devretmesi olduğunu belirtti.

Mladenov, ikinci olarak ateşkes ihlallerinin durdurulmasının önemine vurgu yaparak, "Komiteyi Gazze'ye gönderirsek ve ateşkes ihlalleri şu anda olduğu gibi devam ederse, komiteyi sadece utandırmış ve etkisiz hale getirmiş oluruz." diye konuştu.

Üçüncü ve hayati öneme sahip konu olarak Gazze'ye gönderilen insani yardımların, barınma malzemelerinin, ilaç ve gıdaların miktarının "radikal bir şekilde" artırılması gerektiğine dikkati çeken Mladenov, Komite'nin tüm bu koşulları sağlayabilecek kaynaklara sahip olduğundan da emin olmak istediklerini söyledi.

Mladenov, Gazze'de ateşkesin devreye girmesinden bu yana en çok tartışılan konunun Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) dair, Gazze'de güvenliği sağlamak için sadece uluslararası birliklere güvenmemek gerektiğini, uluslararası gücün yardımıyla güvenliği sağlayacak olanın yeni bir Filistin güvenlik gücü olduğunu vurguladı.

En önemli konuların insani yardım, acil durum kurtarma çalışmaları ve güvenlik olduğuna dikkati çeken Mladenov, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden geliştirilmesi için Komite'nin etkili bir şekilde yönetilmesi, silahların imha edilmesi ve İsrail'in geri çekilmesi gerektiğini aktardı.

Mladenov, Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"İşgal altındaki tüm topraklar üzerinde tek bir Filistin liderliği gerekiyor. Bizim kolaylaştırdığımız bir diyalog gerekiyor. Bunu yapabilmek için, kararda yazılanların hayata geçirildiğini görmemiz gerekiyor. Karar sadece Gazze ile ilgili değil, Filistin Yönetimi'nin önemli reformlar yapması ve geçiş döneminin sonunda Gazze'nin onlara iade edilmesi şartını da içermektedir. Kararın çerçevesi budur."

Hollanda Parlamentosu Üyesi Kati Piri'nin panel boyunca kimsenin hesap verebilirlik ve adalet kelimelerinden bahsetmediğine dikkati çekerek "Sanırım 7 Ekim'in tüm failleri öldürüldü, peki soykırımın failleri ne olacak?" şeklindeki sorusuna Mlanedov, Gazze'deki trajedinin sona ermesine odaklandığını belirterek 7 Ekim'e neyin sebep olduğu, 7 Ekim'de ve sonrasında ne olduğuna dair siyasi sorunlara odaklanmadığı yanıtını verdi.