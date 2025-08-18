Gazze'nin Sesini Yükselten Film Erzurum'da

Gazze'de soykırım devam ederken 22 genç sinemacının çektiği kısa filmlerden oluşan "From Ground Zero (Sıfır Noktasından)" filmi Erzurum'da izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında şehir merkezindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde 23 Ağustos saat 13.00'te yapılacak film gösterimi sonrası yönetmen Seyid Çolak ile söyleşi düzenlenecek.

Moderatörlüğü yönetmen-yazar Abdulhamit Güler'in yapacağı etkinlikte, filmin yapımcısı Rashed Masharawi ile yapılan video röportaj da izlenecek.

Masharawi yapımcılığında hayata geçirildi

İstanbul Sinema Evi (İSE) organizasyonu ile gösterilen Filistin'in Oscar adayı film, Filistinli yönetmen-yapımcı Rashed Masharawi'nin yapımcılığında hayata geçirildi.

Prömiyerini 5. Amman Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin Kuzey Amerika prömiyeri 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı.

Film, 97. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Filistin'in aday adayı olarak seçildi ve kısa listeye kaldı.

ABD'li yönetmen Michael Moore'un da ortak yapımcıları arasında yer aldığı filme yönetmenler Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammed Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah ve İslam Al Zrieai de katkıda bulundu.