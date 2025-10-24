Haberler

Gazze Mahkemesi Programı İkici Gününde Yoğun İlgi Gördü

Gazze Mahkemesi Programı İkici Gününde Yoğun İlgi Gördü
Güncelleme:
İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum' programı kapsamında açılan sergiye ve etkinliklere katılım yoğun. Söz konusu etkinlik, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının belgelenmesini amaçlıyor.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı kapsamında açılan ve Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşturulan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla ikinci gününde devam ediyor.

Program kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde sergi, belgesel gösterimi ve söyleşilerin de yer aldığı yan etkinlikler yapılıyor.

AA muhabirlerinin İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve zulmü belgeleyen fotoğraflarından oluşan "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi, katılımcılar ve üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Programda, "Filistinli Öğrenci Diyalogları: Gazze'den Sesler" başlıklı söyleşide, soykırım mağduru Filistinli öğrenciler, ülkelerinde yaşananlara ilişkin konuşmalar yaptı.

"Umut Duvarı: Gazze İçin Mesajlar ve Dualar" bölümünde de katılımcılar dileklerini yazdıkları kağıtları duvara yapıştırıyor.

Gazze sokakları ve bayrağının olduğu tuval de katılımcılar tarafından boyandı.

Program kapsamında bugün, "Witness", "The Silencing of Anas al-Sharif", "How Israel is Weaponising Water in Gaza" ve "Starving Gaza" belgesellerinin gösterimi yapılacak.

"Uluslararası hukuk ve vicdan" konulu açık hava dersi" de programda yer alıyor.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
