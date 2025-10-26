Haberler

Gazze Mahkemesi Nihai Oturumunu Gerçekleştirdi

Gazze Mahkemesi Nihai Oturumunu Gerçekleştirdi
Güncelleme:
İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum' programında konuşan yetkililer, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının araştırılması ve adaletin sağlanması için sürecin önemine dikkat çektiler.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde konuşmalar gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, zulmü "bir yanlışı bilinçli yapmak" şeklinde tanımladı.

Prof. Dr. Zülfikar, dünyanın bir yerinde zulmün sürmesi halinde dünyanın geri kalanlarının bundan rahatsız olmamasını mümkün görmediğini dile getirerek, "Haksız yere insanları öldürmek, vatanlarından çıkarmak dün de vardı, bugün de var. Yarın da olmaması için tepki göstermemiz lazım. Bilim dünyasının sessiz kalmaması lazım. Bu durumların tekrarlanmaması için neler gerektiğinin bütün detaylarıyla anlatılması ve uygulanması konusunda da titiz takip gerekir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra bunu protesto eden senato kararını yayınladıklarını aktaran Zülfikar, öğretim üyelerine, meslektaşlarına, çalışma arkadaşlarına ve öğrencilerine bu hususta gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

"İlk andan itibaren Gazze Mahkemesini destekleme kararı aldık"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ise Gazze Mahkemesinin acı gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini dile getirdi.

Ayhan, bu küresel girişimin lojistik destekçisi olmaktan onur duyduklarını kaydederek, "2024 yılının ortalarında Prof. Richard Falk tarafından önerildiği ilk andan itibaren Gazze Mahkemesini destekleme kararı aldık. Çünkü bu girişimin, dünya genelinde milyonlarca insanın karşılıksız kalan adalet çağrısına bir cevap olarak, devam eden soykırımı belgeleme ve ona karşı durma yönünde entelektüel ve ahlaki bir sorumluluk taşıdığına inandık." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarından bu yana 60 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 200 bin kişinin yaralandığını, 2 milyona yakın insanın yerinden edildiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Gazze Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana acıların boyutunu ortaya koyan, küresel kurumların başarısızlığını vurgulayan ve sessizliğin adaletsizliği nasıl derinleştirdiğini hatırlatan ahlaki ve hukuki bir platform olarak hizmet vermiştir. Gazze Mahkemesinin özgünlüğü, tamamen bağımsız bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Hiçbir siyasi veya mali otoritenin etkisi altında değildir. Bizler, Gazze Mahkemesinin nihai kararının yayımlanmasının ardından bu davayı uluslararası arenada savunmaya, liderlerle, parlamentolarla, BM ve diğer kurumlarla görüşmeye devam edeceğiz. Amacımız, bu girişimin ahlaki ağırlığının dünyanın her köşesine ulaşmasını sağlamaktır. Gençlik ağlarımızı seferber etmeye, hükümetler, üniversiteler ve sivil toplumla işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz
