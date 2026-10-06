Haberler

Gazze kent merkezinde İsrail insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WAFA'ya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Gazze kentine saldırıları sonucu bir Filistinli öldü. Gazze kent merkezinde insansız hava aracı saldırısında çok sayıda kişi yaralanırken, El-Kerama ve Han Yunus'un güneyinde 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırıları sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kent merkezindeki belediye parkı yakınlarında İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki El-Vahda Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Kerama Mahallesi'nde ve Han Yunus'un güneyinde askeri araçlardan açılan ateş sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki bombardımanını sürdürürken, Şucaiyye Kavşağı ile Tuffah Mahallesi'nin doğusunda evleri yıkmaya devam etti.

Kaynak: AA
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Inter'in yıldızı Thuram, hayranlarından kurtulmak için ''Galatasaray'da oynuyorum'' dedi

Etrafını çeviren hayranlarından kurtulabilmek için bakın ne dedi
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı

Günün kahramanı! Saniyelerle yarıştı, havada yakaladı
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor