Gazze kent merkezinde İsrail insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırıları sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kent merkezindeki belediye parkı yakınlarında İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki El-Vahda Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Kerama Mahallesi'nde ve Han Yunus'un güneyinde askeri araçlardan açılan ateş sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki bombardımanını sürdürürken, Şucaiyye Kavşağı ile Tuffah Mahallesi'nin doğusunda evleri yıkmaya devam etti.

Kaynak: AA