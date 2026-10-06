Gazze kent merkezinde İsrail insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli öldü

Gazze kent merkezinde İsrail insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Gazze kentine saldırıları sonucu bir Filistinli öldü. Gazze kent merkezinde insansız hava aracı saldırısında çok sayıda kişi yaralanırken, El-Kerama ve Han Yunus'un güneyinde 2 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırıları sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze kent merkezindeki belediye parkı yakınlarında İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kentin batısındaki El-Vahda Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Kerama Mahallesi'nde ve Han Yunus'un güneyinde askeri araçlardan açılan ateş sonucu ise 2 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki bombardımanını sürdürürken, Şucaiyye Kavşağı ile Tuffah Mahallesi'nin doğusunda evleri yıkmaya devam etti.