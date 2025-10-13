Gazze İçin Yürüyüş: 'Sessiz Kalmayalım' Mesajı

ÇANAKKALE'de yaşayan Nergis Eker (48) ve Kamile Manav (49), İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çekmek için başlattıkları yürüyüşü Ankara'da tamamladı.

Sosyal hizmet danışmanı Nergis Eker ile arkadaşı Kamile Manav, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi. Eker ve Manav'ın, 1 ay süren ' Gazze'nin Sesi Olma' yürüyüşü tamamlandı. Eker ve Manav, Ulus Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Nergis Eker, Filistin halkının gördüğü zulüm için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yıldır süren saldırıları ve insanlık dramı karşısında dünya vicdanının uyanışına paralel olarak, sessiz kalmayışın ve dayanışmanın bir ifadesidir" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,