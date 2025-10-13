Haberler

Gazze İçin Yürüyüş: 'Sessiz Kalmayalım' Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen Nergis Eker ve Kamile Manav, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için 'Gazze'nin Sesi Olma' kampanyası kapsamında 1 ay süren yürüyüşlerini tamamladı.

ÇANAKKALE'de yaşayan Nergis Eker (48) ve Kamile Manav (49), İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çekmek için başlattıkları yürüyüşü Ankara'da tamamladı.

Sosyal hizmet danışmanı Nergis Eker ile arkadaşı Kamile Manav, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik düzenlediği saldırılara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi. Eker ve Manav'ın, 1 ay süren ' Gazze'nin Sesi Olma' yürüyüşü tamamlandı. Eker ve Manav, Ulus Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Nergis Eker, Filistin halkının gördüğü zulüm için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yıldır süren saldırıları ve insanlık dramı karşısında dünya vicdanının uyanışına paralel olarak, sessiz kalmayışın ve dayanışmanın bir ifadesidir" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Kayserispor'a hoca dayanmıyor! Son 11 sezondaki rakam inanılmaz

Bu takıma hoca dayanmıyor: 11 sezonda 23 teknik adam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.