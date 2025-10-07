Haberler

Gazze İçin Küresel Dayanışma: İsrail Ablukasına Tepkiler Yükseliyor

Adana ve Hatay'da yapılan protestolarla İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterildi. Katılımcılar, Gazze'nin dünya Müslümanlarının ortak davası olduğunu vurguladı.

Adana ve Hatay'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunup dualar edildi.

Etkinlikte grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'nin tüm dünya Müslümanlarının ortak davası haline geldiğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerle yaşadığı anıları paylaşan Dinç, "Gazze vicdan ehli, merhametini kaybetmemiş insanlığın ittifakını kurdu. Bugün dünyada Allah'ı tanımayanların bile Gazze için çırpındığını görüyoruz. Dünyanın 54 ülkesinden farklı renk, din ve etnik gruplardan insanlar bir araya geldi. Bu, küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmadır." diye konuştu.

Dinç, aktivistlerin dünyanın farklı yerlerinden Gazze'ye destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Aktivistler buradan ayrıldıktan sonra siyonist soykırımcıların iç yüzünü anlatacaklar. Artık Müslüman halklara atılan iftiraların gerçek olmadığını bizzat gördüler. Gazze sadece Müslümanlara değil, tüm dünyaya fayda sağlıyor. Gazze'den yükselen nur, dünyayı aydınlatıyor." dedi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Daha sonra katılımcılar Gazzeliler için dua etti.

Dörtyol ilçesinde de Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
