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Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Tokat'ın Artova ilçesinde, Gazze yararına düzenlenen kermeste gönüllülerin yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu. Kermesin gelirinin Gazze'ye gönderileceği açıklandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçede Milli Platformu tarafından düzenlenen kermeste, gönüllülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu.

Kermes, Artova Kaymakamı Ömer Karadağ ve Artova Belediye Başkanı Ali Güner tarafından açıldı.

Yarın akşam sona erecek kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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