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Gazze için dua edildi

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Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi. Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbir getirildi. İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Filistinliler için Kunut duasını okudu. Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Aksa Tufanı'nın zalimin karşısında ve mazlumun yanında durmak olduğunu belirtti.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Platformun "Gazze için kıyamdayız, kunuttayız. Seccadeni al gel" isimli organizasyonunda Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir getirildi.

İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, yatsı namazının ardından Filistinliler için Kunut duasını okudu.

Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'nın zalimin karşısında ve mazlumun yanında durmak olduğunu söyledi.

Tekruri, diyalogların ve görüşmelerin de bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ama işgal altındaki Mescid-i Aksa'yı kurtaracak olan, bu diyaloglar ve siyasi görüşmeler değil. Ancak ve ancak Allah yolunda yapılacak cihattır." dedi.

Allah yolunda cihadın kolay olmadığını, Müslümanların galip çıkacağını dile getiren Tekruri, "Çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden kardeşlerimiz, canlarını, kanlarını bu kutlu davada feda ediyorlar. Ama öbür taraftan siyonist İsrail tarafından gizlemeye çalışsalar da çok büyük kayıplar vermeye devam ediyorlar. Bu meydanları boş bırakmayın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Nevvaf Tekruri Aksa Tufanı Politika İsrail Güncel Gazze

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