Gazze hükümeti, Mladenov'un Gazze'ye 602 yardım tırının giriş yaptığına ilişkin açıklamalarını yalanladı

Gazze'deki hükümet, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un 602 yardım tırının Gazze'ye giriş yaptığına ilişkin açıklamasını yalanladı.

Mladenov, dün ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün 602 kamyon, uzun süredir bekleyen aileler için temel malzemelerle Gazze'ye girdi." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin "gerçek dışı olduğu, doğruluk ve güvenilirlikten yoksun bulunduğu ve sahadaki teyitli verilerle çeliştiği" belirtildi.

Açıklamada, 9 Nisan tarihine ilişkin resmi verilere göre Gazze'ye toplam 207 tırın giriş yaptığı, bunlardan yalnızca 79'unun insani yardım taşıdığı kaydedilerek, geri kalan tırların ise çoğunlukla özel şirketlere ait ticari yükler içerdiği bildirildi.

Mevcut tır sayısının, ihtiyaç duyulan insani yardım seviyesinin oldukça altında kaldığı ve bunun "genişletilmiş yardım erişimi" iddialarını yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, ateşkesin başlangıcından bu yana yardım girişine ilişkin taahhütlerin yalnızca yüzde 38'inin yerine getirildiği aktarıldı.

"Gerçeklerin çarpıtılması insani krizin boyutunu gizleyemez ve hiçbir tarafı hukuki ve insani sorumluluklarından muaf tutmaz." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma, Gazze'de derinleşen insani krize müdahale çağrısı yapıldı.

Ateşkes kapsamında imzalanan insani protokolde Gazze'ye 50'si yakıt tankeri olmak üzere günlük 600 yardım tırının girişinin öngörüldüğü ancak bu hedefe ulaşılamadığı bildirildi.

Gazze'de, temel hizmetlerin büyük ölçüde aksadığı, sağlık sisteminin çöktüğü ve insani koşulların ağırlaştığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişi öldürüldü, 2 bin 35 kişi yaralandı.

İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 315'e, yaralı sayısı 172 bin 135'e yükseldi.