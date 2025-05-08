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Gazze Hükümeti: İsrail'in Tecrit Kampları Planı Kabul Edilemez

Gazze Hükümeti: İsrail'in Tecrit Kampları Planı Kabul Edilemez
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in insanlık onurunu ihlal eden ve Nazi toplama kamplarını andıran zorunlu tecrit kampları oluşturma planını kesin bir dille reddetti. İsrail'in insani yardımları kontrol etme girişimlerinin kabul edilemeyeceği vurgulandı ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım dağıtım mekanizması bahanesiyle Filistinliler için "Nazi toplama kamplarına benzer zorunlu tecrit kampları kurmayı" planladığı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgalini genişletme planları reddedildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek, sistematik tecrit planları kapsamında insani yardımların kontrol edilmesi ve dağıtılması üzerinden işgalci İsrail'in Nazi toplama kampları gibi zorunlu tecrit kampları kurma planlarını kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in planlarının "hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu planın adalet ve insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği vurgulandı.

"Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail planının insani yardımı abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Uluslararası toplum ile insan hakları ve hukuk kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü kaosa son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze'deki Filistin halkını kurtarmak için İsrail'in soykırım, aç bırakma ve tecrit etme gibi suçlarının durdurulması istendi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel
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