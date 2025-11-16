'Gazze Hayat Ormanı'na hayatını kaybeden çocuklar için 10 bin fidan dikildi

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden çocukların hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan ' Gazze Hayat Ormanı'na şehit çocuklar için 10 bin fidan dikildi.

Filistin'e Destek Platformu, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe, ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Irız, Uluslararası Kudüs ve Filistin Birliği Genel Sekreteri Munir Said, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik kapsamında; grafiti workshop, resim yarışması, çocuklara özel hediyeler ve platform paydaşı sivil toplum kuruluşlarının stantları yer aldı. Gazzeli çocuklar tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Resim yarışmasında ödül kazanan öğrencilere hediyelerinin verildiği etkinlik fidan dikimiyle son buldu.

'BU TOPRAKLARDA ANCAK İYİ İNSANLAR FİDAN DİKEBİLİR'

ORFAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Irız, "Şunu unutmayalım ki bu topraklarda ancak iyi insanlar fidan dikebilirler. Şu ağacın gölgeleri, daha önceki dönemlerde iyi bir insanın elinin toprakta buluşmasıdır. İyi bir insanın eli vardır o gölgede. Dolayısıyla sadece iyi insanlar fidan dikebilirler. Bunu ifade etmiş olayım. Peygamber efendimiz 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuştur. Dolayısıyla aslında günümüzde de çok benziyor. Gazze'de kıyamet elimizde çaresizlik ve fidan. Peygamber efendimiz aslında durum ne kadar vahim olursa olsun ne kadar zor şartlar olursa olsun fidan dikmenin kıymetini ve önceliğini ifade etmiştir burada. Dolayısıyla yapacağımız işi küçük görmeden, anlamsız bulmadan, değersiz bulmadan çok önemli bir görev bilip yapacağız" dedi.

'80 BİNDEN FAZLA GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ'

Uluslararası Kudüs ve Filistin Birliği Genel Sekreteri Munir Said, "Bugün yakın tarihin en önemli olaylarını ölümsüzleştirmek için önemli bir temel atıyoruz. Modern tarihin en büyük suçu soykırım ve kuşatmayla açlık politikaları. Bu süreçte 80 binden fazla Gazzeli hayatını kaybetti. Bunların arasında 20 binden fazla çocuk bulunmaktadır. İstanbul'da inşa ettiğimiz bu orman Gazze'de çocuklarını içimizde yaşatmayı çalışıyoruz. Her çocuk için bir ağaç dikmek ve tüm topraklarda canlandırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE YANIYOR GÖNÜLLERİMİZ YANIYOR'

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Bugün çok daha önemli bir iş yapıyoruz Gazze yanıyor. Gönüllerimiz yanıyor. Bunları unutturmamak adına burada fidanlar dikeceğiz. Allah amellerinizi makbul kabul eylesin hepinize teşekkür ediyorum" dedi

'GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM VE ZULMÜ KENDİ İÇİMİZDE HİSSETMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, "Bugün biz de Gazze'de yaşanan soykırım ve zulmü kendi içimizde hissetmek mecburiyetindeyiz. Bunlar bizlerin din kardeşleri olması hasebiyle çok önem arz etmekte. Yüzlerce, yüz binlerce şehidin olduğu bir bölgede Rabbim bizlere de geçen hafta 20 kişi askerimizden şehit oldu. Bir pilotumuz şehit oldu. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele etsin inşallah. Bu çalışmanın en güzel tarafı bu soykırımı gerçekleştiren, İslam düşmanı olan, insanlık düşmanı olan bu cemaate bu topluluğu Siyonist topluluğuna şunu gösteriyoruz; Ağacı dikiyoruz diktiğimiz. Diktiğimiz ağaç bir umut ve biz bu umutla inşallah onları mağlup edeceğiz" dedi.