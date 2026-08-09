Gazze'de hasta ve yaralılardan tedavi için çıkış izni protestosu

İsrail'in saldırı ve ablukasının sürdüğü Gazze'de tedavi imkanından yoksun hasta ve yaralılar, Gazze dışına çıkışlarına izin verilmesi ve sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi önünde toplanan onlarca hasta ve yaralı, sağlık durumlarının her geçen gün kötüleştiğini belirterek tedavi için Gazze dışına çıkışlarına izin verilmesini istedi.

Bazıları hasta yataklarında, bazıları ise tekerlekli sandalyelerde gösteriye katılan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sağlık altyapısındaki ağır tahribat nedeniyle ihtiyaç duydukları tedaviyi bölgede alamadıklarını ifade etti.

Göstericiler, İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldırmasını ve özellikle ileri cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların tedavi için Gazze dışına çıkarılmasına izin verilmesini talep etti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevini yitirdiğini belirten göstericiler, ilaç, tıbbi ekipman ve uzman sağlık personeli eksikliğinin tedavi süreçlerini aksattığını dile getirdi.

İsrail "güvenlik" bahanesiyle son anda Mısır'a geçişine izin vermedi

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Abdurrahman Ebu Şaviş, AA muhabirine, "Dünya Sağlık Örgütü, nisan ayında tedavi için Mısır'a gönderileceğim bilgisini bana iletti, ancak belirlenen tarihe bir gün kala çıkış yapamayacağımı söylediler." dedi.

İsrail'in "güvenlik" bahanesiyle Mısır'a geçişine izin vermediğini söyleyen Ebu Şaviş, "Benim tedavi için Gazze'den çıkış yapmam neden reddedildi? Ben, cerrahi operasyona ihtiyacı olan yaralı biri olarak ne suç işledim, bu sorunumu çözmek için kime gidebilirim?" ifadelerini kullandı.

Ebu Şaviş, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Gazze'deki hasta ve yaralıların tedavi için bölgeden çıkarılmasına yönelik çözüm bulunmasını istedi.

"Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok"

İsrail saldırılarında sağ elini kaybeden Filistinli yaralı Said İmad el-Hatib de Gazze dışında tedavi görmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Hatib, şöyle konuştu:

"Bu insanların tümü İsrail saldırılarında yaralandı, uzuvlarını kaybetti ve Gazze dışında tedavi??????? görmek için sevk aldılar ancak İsrail'in engelleri nedeniyle Gazze'den çıkamadılar. Her gün ölüyoruz ve bizimle ilgilenen yok. Gazze'de geride kalanları kurtarın, geç olmadan yaralıları kurtarın."

Hatib, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası topluma Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkışların artırılması çağrısında bulundu.

"Tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok"

İsrail saldırılarında yaralanan Meyser Ebu Ruceyle de bir yıldan fazla süredir elinde tedavi sevk belgesi bulunmasına rağmen Gazze'den çıkamadığını söyledi.

Beş çocuk annesi olduğunu belirten Ebu Ruceyle, "Kocamı ve çocuklarımı savaşta kaybettim. Geriye tek başıma kaldım ve yaralıyım, benimle ilgilenecek kimsem yok." dedi.

Kaburgalarında kırıklar ve elindeki kaslarda hasar bulunduğunu anlatan Ebu Ruceyle, elinde metal şarapnel bulunduğunu ve Gazze'deki imkanların yetersizliği nedeniyle dışarıda tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Mesajımı kime ulaştırabilirim ki? Burada tek başıma yaşıyorum. Kocam, çocuklarım, ailem yok." diyen Ebu Ruceyle, tedavi için Gazze dışına çıkmak istediğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki sınırlı geçişler

Gazze'den Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı, 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

İsrail denetiminde her gün yalnızca sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani vakaya geçiş izni verilirken, binlerce Gazzeli tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, abluka uygulamaları ve insani yardım ile tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor.

Sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü bölgede birçok ameliyat yapılamaz hale gelirken, ileri tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hasta ve yaralı, Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış izni alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA