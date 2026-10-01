Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen Sıla'dan, AK Parti'li Sırakaya'ya teşekkür:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında oyun oynadığı sırada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Sıla, tedavisi için Türkiye'ye getirilmesinde yardımcı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'ya teşekkür ederek, "Gazze'nin çocuklarını unutmayın." ifadesini kullandı.

Sırakaya, Gazze'de tedavisi mümkün olmayan Sıla'nın Türkiye'ye getirilmesinde yardımcı oldu.

Hak İnsani Yardım Derneği, Sıla'nın hastane odasında tedavisi devam ederken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Sırakaya'ya destekleri için teşekkür etti.

Paylaşımda, Sıla'nın, "Türkiye'ye gelmeme vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Gazze'nin çocuklarını unutmayın." dediği görüntülere de yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sosyal medya hesabından Derneğin paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Gazze'nin çocukları, insanlığın bize emanetidir. Onların gözlerindeki umudu, yüzlerindeki tebessümü yeniden yeşertmek hepimizin vicdan borcudur. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; dün olduğu gibi bugün de, yarın da Gazzeli çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bir çocuğun duasından daha büyük bir emanet yoktur."

Kaynak: AA